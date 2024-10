Genova – Attimi di paura si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, a partire dalle 11:45 in via Fereggiano, nel quartiere genovese di Marassi. Secondo quanto raccolto, un negozio avrebbe preso fuoco per cause che sono ancora da verificare e una colonna di denso fumo nero si è alzata verso il cielo, risultando ben visibile anche a centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. La palazzina è stata evacuata, mentre la Polizia Locale ha chiuso momentaneamente la strada all’altezza del civico 85 con le conseguenti – e pesanti – ripercussioni sul traffico nella zona.

Sarebbero sei le persone che hanno richiesto il soccorso dei sanitari del 118, risultando intossicate. Nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. I soccorsi sono ancora sul posto.