Genova – Tornano sabato 19 ottobre le passeggiate letterarie della seconda edizione della rassegna “Il mare di Shakespeare” curata da Marcella Rossi Patrone in compagnia degli attori di Lunaria Teatro. Il primo appuntamento sabato alla scoperta della “Quarto millenaria” lungo l’antica via della Castagna

Dopo gli spettacoli itineranti a Quinto e Nervi ispirati alle più celebri opere del Bardo per eccellenza della letteratura inglese, “Il mare di Shakespeare” di Lunaria Teatro entra nella sua seconda fase dedicata ai percorsi spettacolari tra storia e teatro curati dalla guida Marcella Rossi Patrone in compagnia degli stessi attori di Lunaria.

Il primo appuntamento è in programma sabato 19 ottobre alle 14:30 con partenza dai giardini Alexander Langer per andare alla scoperta della “Quarto millenaria: lungo l’antica via della Castagna”, attraverso crêuze, chiese, ville ed un mondo rurale che conserva immutato il suo antico fascino. Sabato 26, con ritrovo al civico 1259 di Corso Europa sempre alle 14:30, ci si addentrerà “Nel cuore di un borgo marinaro: via Antica Romana di Quarto”, là dove sorsero la chiesa di San Pietro e le prime case di Quinto, nato come piccolo borgo di pescatori alle falde del monte Moro. Sabato 2 novembre, infine, si camminerà “Lungo il mare di Quinto” in un percorso tra storia marinara, antiche vestigia industriali e turismo moderno.

“Il mare di Shakespeare” ed “Il mare degli altri” lasceranno poi il testimone alla 18ª edizione di Lunaria a Levante, tradizionale rassegna invernale della compagnia che, in attesa dell’adeguamento normativo del teatro degli Emiliani, da alcuni anni spazia tra varie location della città. Si ringrazia per la collaborazione: Municipio IX Levante, Collegio Emiliani, Dilettanti Pesca Nervi, Pro Loco di Nervi, Civ Nervi Mare, Associazione “La Rotonda”, Unione Sportiva Marinara Italiana, Confraternita Mortis et Orationis e Lega Navale Italiana – sezione di Genova Quinto.

I percorsi spettacolari sono ad ingresso libero su prenotazione (tel. 010.2477045, mail info@lunariateatro.it), offerta gradita, si consigliano scarpe comode.

Programma “Il mare degli altri”

Sabato 19 ottobre ore 14:30 – Punto di incontro ai giardini Alexander Langer

Quarto millenaria: lungo l’antica via della Castagna

L’antichissimo tracciato di via Romana della Castagna offre la possibilità di esplorare il passato del territorio e capirne le trasformazioni nei secoli. Le crêuze, la chiesa, le ville ed il mondo rurale mostrano ancora tutto il loro fascino per rivere nella modernità.

Sabato 26 ottobre ore 14:30 – Punto di incontro in Corso Europa 1259

Nel cuore di un borgo marinaro: via Antica Romana di Quarto

Lungo questa via sorsero la chiesa di San Pietro e le prime case di Quinto, borgo di pescatori alle falde del monte Moro. Il percorso toccava un luogo ideale per il commercio. La storia locale si concentrò tra questa strada ed il mare. Un tempo era divisa in via Romana della Pianata e in via Romana Ginevra.

Sabato 2 novembre ore 14:30 – Punto di incontro a Punta Tre Pini

Lungo il mare di Quinto

Sviluppo marinaro, industrializzazione, turismo: la storia, la popolazione e l’economia di Quinto sono caratterizzate dal rapporto con il mare. Direttamente alle spalle, come un baluardo, le alture sovrastarono la via romano-medievale e offrirono ripide vie di comunicazione.