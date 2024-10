La Spezia – Un incontro con Alessandro Bartoli al Museo Civico “Amedeo Lia” per scoprire l’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour

Appuntamento oggi, venerdì 18 ottobre alle ore 16.30 al Museo Civico “Amedeo Lia” è prevista una conversazione di Alessandro Bartoli nell’ambito della mostra L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour attualmente in corso sul tema “I giardini anglo-italiani. Passioni orticole dalla Liguria alla Sicilia”.

Si consiglia la prenotazione.

La Liguria è costellata da un incredibile patrimonio di parchi e residenze creati da illustri personalità inglesi che, a partire stabilmente dalla seconda metà dell’Ottocento, scelsero la regione come meta di villeggiatura invernale, dando vita a magnifici giardini esotici e ville dall’architettura insolita. Giovanni Ruffini, nel “Dottor Antonio”, il romanzo pubblicato a Edimburgo nel 1855 che diede un forte slancio alla Riviera ligure per il suo clima mite e la bellezza delle sue coste, descriveva la Liguria come «mirabile estensione di coste ondulate di colline sopra un fondo di alte montagne distese in semicircolo da levante a ponente». Alessandro Bartoli, curatore insieme a Francesca Centurione Scotto del volume corale dedicato ai giardini inglesi in Liguria, permetterà un viaggio tra queste meraviglie botaniche, partendo proprio dai tesori della nostra regione per condurre fino alla Sicilia.

Nel corso del gran viaggio, il Grand Tour, appunto, l’Italia veniva visitata anche in funzione del clima e della varietà del paesaggio che concedeva spettacoli indimenticabili allo sguardo dei viaggiatori, tanto che i grandi giardini italiani erano visitati e osservati come fossero veri angoli di paradiso in terra. La sensibilità botanica inglese congiunta alla mitezza del clima italiano ha dato quindi vita a nuovi giardini, coniugando in questo modo sentimenti e aspirazioni tra loro in apparenza distanti. La conversazione avrà luogo nella sala delle Nature Morte.

