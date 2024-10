Ventimiglia (Imperia) – Proseguono i danni e i disagi causati dall’intensa ondata di maltempo che negli ultimi due giorni ha colpito la nostra regione da ponente a levante. Proprio a causa dell’incessante pioggia che è caduta in diverse zone nelle ultime ore, un movimento franoso si è verificato tra Bevera e Tende.

Questo ha parzialmente interessato la linea ferroviaria, obbligando alla sospensione della circolazione della linea tra Ventimiglia e Cuneo. E’ accaduto ieri sera intorno alle 21:40.

Gli aggiornamenti di questa mattina segnalano come la situazione non sia ancora stata risolta e come permanga lo stop dei treni, con diversi convogli che hanno dovuto annunciare la cancellazione o che non hanno potuto compiere l’intero percorso. I tecnici sono al lavoro per verificare l’entità del danno e per risolvere quanto prima la situazione.