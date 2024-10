La retroguardia della perturbazione che sta interessando la Liguria da ieri porterà in mattinata ulteriori piogge e rovesci. Da questo pomeriggio pomeriggio tendenza a miglioramento anche se il tempo non sarà del tutto stabile nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 18 Ottobre 2024

In mattinata condizioni di cielo ancora molto nuvoloso su tutti i settori con precipitazioni anche a carattere temporalesco più probabili sul settore centro-orientale nelle prime ore del mattino. Saranno ancora possibili accumuli elevati e locali criticità.

Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni con qualche schiarita, ma ancora possibili piovaschi sparsi, in attenuazione in serata.

Venti deboli meridionali, in rinforzo fino a moderati nell’arco della giornata. Colpi di vento nelle situazioni temporalesche.

Mare generalmente mosso o localmente molto mosso

Temperature minime generalmente in lieve calo, massime stazionarie o in contenuto aumento

Sulla costa temperature minime tra +15/+19°C e massime tra +21/+23°C

Nell’interno temperature minime tra +8/+13°C e massime tra +16/+19°C