Albisola Superiore (Savona) – Il maltempo non da tregua alla Liguria e anche se è in atto un leggero miglioramento il terreno saturo d’acqua cede con frane e smottamenti improvvisi. Ieri sera i residenti di Ellera, in località Casino sono stati isolati da una frana che ha fatto esondare in alcuni punti il torrente Sansobbia.

Secondo le prime informazioni, a franare sarebbe stata parte di una vecchia cava per un fronte di oltre 100 metri dalla vecchia cava. Un’enorme massa di terra e roccia che è caduta occupando parzialmente il letto del torrente facendolo esondare.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile che hanno verificato che le abitazioni della zona interessata non avessero subito danni e che nessun abitante si trovasse in pericolo.

Di fatto la località si trova isolata ma non è stato necessario evacuare le case e allontanare le famiglie.

Durante la notte le squadre di ricerca con cani addestrati hanno percorso il tratto interessato dalla frana per assicurarsi che nessuno sia rimasto coinvolto nel crollo.