Savona – Un presidio in piazza Pertini per la Pace. Il 19 ottobre “La Pace scende in piazza a Savona”

Nela piazza attigua all’ex Ospedale San Paolo, il gruppo Officina della Pace manifesterà con il presidio dal titolo “La Pace scende in piazza a Savona” per dire il proprio “No!” alla logica terrificante della guerra. Ci sarà chi digiuna e chi protesterà semplicemente con la sua presenza.

Dal mattino alle ore 9:30 al pomeriggio alle 15 si terrà una “maratona letteraria”: chiunque liberamente potrà leggere testi, riflessioni, articoli sui temi della pace, del disarmo o delle ingiustizie economiche. A seguire i partecipanti si uniranno al corteo “Fermiamo il massacro in Palestina” fino alla sua conclusione in piazza Sisto IV.

“Dopo un anno di assedio totale da parte dell’esercito israeliano e bombardamenti costanti la situazione nella Striscia di Gaza ha raggiunto un livello di barbarie umana mai visto nell’attuale secolo – scrive il gruppo sulla sua pagina Facebook – La ferocia dell’esercito israeliano non si è fermata a Gaza: negli ultimi mesi anche in Cisgiordania è aumentato il numero di raid e attacchi da parte sia dei militari sia dei coloni armati. Per non parlare dell’escalation in Libano dell’ultimo periodo. Una situazione estremamente preoccupante per l’ormai assenza totale di diritti umani in quei territori ma anche per uno scenario internazionale sempre più rivolto alla cultura della guerra e della distruzione”.