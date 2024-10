Un nuovo rinforzo anticiclonico porterà ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche della Liguria, ad iniziare dalla fascia costiera.

Previste piogge e nubi solamente sui versanti padani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 20 Ottobre 2024

Giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti sui versanti padani, in particolare quelli centro-occidentali, non mancheranno anche deboli piogge intermittenti soprattutto nella prima parte del giorno.

Lungo la fascia costiera ampie schiarite a partire dalla mattinata, residui addensamenti potranno insistere tra savonese e genovesato, da segnalare il transito di velature altrove.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, fino a burrasca tra Genova e Capo Mele. Attese raffiche oltre gli 80-90km/h, specie tra notte e mattino.

Mare stirato sottocosta, tra mosso e molto mosso al largo.

Temperature in generale aumento, fatta eccezione per le massime sui settori interni dove insisterà la copertura nuvolosa.

Sulla costa temperature minime tra +16/+20°C – Max: +21/+27°C (estremi della regione)

Nell’interno temperature minime tra +7/+16°C – Max: +15/+22°C