Albisola Superiore (Savona) – Sono potuti rientrare nelle loro abitazioni i residenti della località Olmo, nella frazione di Ellera, evacuati dopo il cedimento di un vasto tratto di una ex cava che ha causato l’esondazione del torrente Sansobbia.

Le famiglie sono potute rientrare a casa dopo la firma del sindaco Garbarini della ordinanza specifica che autorizza in sicurezza il ritorno.

Nel frattempo non si fermano i lavori, pesanti e ingenti, per riportare la situazione ad una normalità per quanto possibile con i mezzi a disposizione.

Parte della strada è stata ripristinata e le frazioni di Olmo e Casino non sono più isolate ma il tipo di interventi fatti in somma emergenza non è ovviamente definitivo e va consolidato.

Indagini intanto sulla dinamica di quanto avvenuto per verificare eventuali responsabilità.