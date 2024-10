Genova – A partire da oggi, lunedì 21 ottobre, la linea 515/ viene potenziata con un ulteriore collegamento diretto tra il centro di Nervi e piazza Tommaseo. Il servizio include 28 corse giornaliere, distribuite tra il mattino e il pomeriggio, per una connessione più agevole e sostenibile tra il Levante genovese e il centro città: per la linea vengono utilizzati mezzi elettrici da 8 metri, già impiegati sulla linea 515.

Per quello che riguarda gli orari, dal capolinea di largo Edilio Pesce le corse seguono le seguenti partenze:

07:40, 09:10, 10:08, 10:40, 11:10, 12:10, 12:35, 13:10, 14:40, 15:10, 16:10, 17:40, 18:00, 19:55

Da piazza Tommaseo per Nervi le corse partono invece a questi orari:

06:55, 07:11, 08:35, 09:30, 10:05, 11:30, 12:22, 12:40, 14:05, 14:30, 15:37, 17:02, 17:49, 20:03

Questo il percorso della linea:

• Direzione Ponente: largo Pesce (capolinea), via Oberdan, viale Franchini, piazza Pittaluga, via Sala, largo Bassanite, via Sant’Ilario, via Somma, via Oberdan, via Murcarolo, via Gianelli, via Quinto, via Quarto, via V Maggio, via dei Mille, piazza Sturla, via Caprera, via Pisa, via Boselli, piazza Da Vinci, via Ricci, via Albaro, via Pozzo, svolta a destra per piazza Tommaseo (capolinea, altezza scalinata Borghese).

• Direzione Levante: piazza Tommaseo (capolinea, altezza scalinata Borghese), via Pozzo, via Albaro, via Ricci, piazza Da Vinci, via Boselli, via Pisa, via Caprera, piazza Sturla, via dei Mille, via V Maggio, via Quarto, via Quinto, via Gianelli, via Murcarolo, via Oberdan, largo Pesce (capolinea).