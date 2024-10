Genova – Sono stati denunciati per interruzione di servizio pubblico i tre giovani, tutti 18enni, sorpresi dall’autista di un pullman sostitutivo dei treni per Savona a nascondersi dentro il bagagliaio del mezzo.

Il conducente del bus si è accorto di rumori sospetti provenienti dal vano portabagagli del mezzo ed è sceso dal posto di guida scorgendo la presenza di qualcuno dentro il vano.

L’uomo ha subito chiamato la polizia che ha inviato una volante presso la stazione di Sestri ponente dove si stavano svolgendo i fatti.

Aperto il vano bagagli, gli agenti hanno trovato tre 18enni, residenti fuori Provincia, nascosti all’interno. I

giovani sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio , poiché il mezzo è partito con quasi un’ora di ritardo.

Il bus sostituiva i treni in partenza per Savona e che, a causa di lavori, erano fermi nel fine settimana, in orario notturno.