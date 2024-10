Carcare (Savona) – Un grave incidente si è verificato questa mattina nel savonese, dove un uomo di 70 anni è stato travolto da un camion in manovra ed è rimasto incastrato sotto il mezzo.

E’ accaduto in via Garibaldi e, secondo le prime informazioni, sembrerebbe che il 70enne stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali al momento dell’impatto. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, tutti coinvolti nelle difficili operazioni di soccorso all’uomo che era rimasto incastrato sotto il mezzo. Il traffico lungo la strada è stato fermato per diversi minuti.

Dopo aver prestato i primi soccorsi sul luogo, l’ambulanza ha trasportato l’uomo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.