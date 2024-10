Genova – Una pensionata 90enne è stata derubata all’interno della chiesa di piazza Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso.

La donna era entrata per chiedere informazioni per una messa in suffragio ma è stata fermata da una donna che le ha chiesto alcune informazioni e poi l’ha aggredita portandole via il portafogli mentre pagava una candela votiva.

La donna si è velocemente allontanata mentre la derubata, sotto choc, si è rivolta al parroco per denunciare l’accaduto.

Quando è stata allertata la polizia, però, era passato troppo tempo e un controllo lungo le strade della zona non ha permesso di individuare la persona che è riuscita a dileguarsi.

Magro il bottino, qualche biglietto da 20 euro ma lo choc per l’anziana è stato forte considerando che, di solito, l’interno di una chiesa è considerato un luogo sicuro.

Il personale del commissariato di via Robilant, poco lontano, verificherà le telecamere del circuito di sorveglianza della chiesa e le riprese delle videocamere della zona per cercare traccia della ladruncola.