Genova – E’ finito in manette, rinchiuso nel carcere di Marassi, il 31enne arrestato ieri notte dai carabinieri, a Sampierdarena, perché accusato di aver ferito al volto una ragazza di 25 con la quale aveva avuto una violenta lite.

L’uomo, probabilmente a causa di abbondanti bevute, ha iniziato a inveire contro l’amica e poi ha estratto un coltellino con cui ha “sfregiato” la ragazza causandole una ferita al viso.

La giovame è stata trasferita in ospedale per le cure mentre l’uomo è stato raggiunto fermato dai carabinieri contro i quali si è scagliato non appena ha visto le divise.

Calci e pugni che non hanno fatto desistere i militari che hanno rapidamente bloccato l’uomo e lo hanno arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, di nazionalità ecuadoriana, è stato accompagnato in carcere, a disposizione el giudice che deciderà sul suo caso.