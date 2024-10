Genova – Disagi e problemi per residenti e titolari di esercizi commerciali nel quartiere genovese di Nervi, dopo che questa mattina si è verificata la rottura di una tubatura nei pressi del cantiere per la riqualificazione di via Oberdan.

Questa, causata da un macchinario, ha portato alla fuoriuscita di decine di litri d’acqua. Sul posto la Polizia Locale e i tecnici, che hanno effettuato il sopralluogo per cercare di ricostruire l’entità del danno.

Iren ha comunicato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua per le seguenti vie: via Oberdan, via Franchini, via Sala, viale delle Palme e le zone limitrofe. Questa, salvo imprevisti, dovrebbe durare fino alle 20:00 di questa sera.