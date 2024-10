Savona – Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nella mattinata di ieri, lunedì 21 ottobre, in un hotel di Savona dove era stata segnalata una violenta lite tra un uomo e una donna. Una volta arrivati sul posto, hanno trovato la donna in stato di agitazione e con segni di lesioni che ha raccontato di esser stata aggredita dal compagno, poi fuggito con il suo scooter.

L’uomo è stato rintracciato in un bar, dove si era recato portando con sé un lungo coltello. I poliziotti sono arrivati sul posto e l’hanno disarmato.

A seguito degli accertamenti svolti con l’ausilio dei Carabinieri, l’aggressore ha iniziato a dare in escandescenze, minacciando gli agenti e colpendone uno con un pugno. In un secondo momento è stato immobilizzato e fermato: per lui è scattato l’arresto.