Busalla (Genova) – Mattinata di ritardi per i centinaia di pendolari che si sono messi in viaggio in queste ore sulla linea ferroviaria Genova-Torino, interessata da un problema di natura tecnica che si è verificato nel tratto compreso tra le stazioni di Busalla e di Ronco Scrivia.

Il guasto è accaduto pochi minuti prima delle 7:00, con diversi treni – soprattutto convogli regionali – che hanno iniziato ad accumulare ritardi.

Sul posto sono arrivati i tecnici, che hanno iniziato le operazioni di riparazione del malfunzionamento. Al momento non sono chiari i tempi di ripristino.