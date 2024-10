Genova – In preda alla rabbia ha aggredito un medico ed un infermiere dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena ed è stato arrestato. Ennesima aggressione al personale sanitario nel capoluogo ligure dove nemmeno le nuove normative che inaspriscono le pene per chi pone in essere comportamenti pericolosi nei confronti del personale che opera negli ospedali, negli ambulatori e nelle strutture sanitarie.

Nella notte, intorno alle 4, una persona con problemi che è solita frequentare la struttura dell’ospedale Villa Scassi, si è scagliata contro una psichiatra e un’infermiere che prestavano servizio nella struttura.

Il personale sanitario è stato spintonato e colpito con pugni e testate ed è riuscito a mettersi al riparo chiamando il numero di emergenza 112 che ha subito inviato in ospedale le volanti del commissariato di Cornigliano.

L’uomo è stato fermato e trasferito in carcere ma difficilmente, considerando le patologie di cui soffre, verrà condannato.

Da più parti si sollecitano più investimenti nelle cure e nei servizi prestati al Cittadino più che limitarsi a norme e Leggi che non possono, da sole, risolvere una situazione sempre più difficile e dove l’esasperazione, l’abbandono di persone con gravi problemi psichiatrici o di dipendenza e la progressiva carenza di servizi prestati, provoca ed alimenta condizioni di lavoro che fanno letteralmente fuggire medici ed infermieri dai Pronto Soccorso e dai reparti più “delicati”.