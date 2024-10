Genova – Grave incidente stradale, questa mattina, in via Romairone a Bolzaneto. Per cause ancora da accertare un motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra riportando ferite alle gambe.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 all’altezza del restringimento della carreggiata per un cantiere per lavori stradali.

I passanti che hanno assistito alla scena hanno subito contattato il 118 che ha inviato un’automedica e l’ambulanza.

Il centauro è stato stabilizzato e poi trasferito all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Pesanti i riflessi sulla circolazione stradale con ritardi e code.

Le condizioni del ferito sarebbero meno gravi di quanto inizialmente temuto.

La polizia locale ha comunicato il ritorno alla normalità, sotto il profilo della viabilità, intorno alle 9.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.