Genova – Un presidio dei lavoratori del Teatro Carlo Felice sotto palazzo Tursi, sede del Comune, per chiedere al sindaco Marco Bucci quell’incontro promesso e che, sino ad ora, non c’è stato.

Tornano a mobilitarsi i dipendenti del Teatro cittadino, in stato di agitazione da settimane per chiedere più attenzione per le difficoltà incontrate dalla struttura e il rinforzo del personale che da tempo non viene più rinnovato e potenziato nonostante diversi pensionamenti.

“Il sindaco Bucci ci aveva promesso un incontro – spiega Sonia Montaldo, segretaria generale Slc Cgil Genova – ma ad oggi non siamo riusciti a vederlo. Comprendiamo che sia in campagna elettorale ma l’urgenza della situazione non ci consente di attendere ancora”.

Un incontro sarebbe stato fissato per il 6 novembre ma i lavoratori vorrebbero un impegno per un appuntamento più urgente.