Rapallo (Genova) – Ancora una rissa, ieri sera, nel centro della cittadina del Tigullio, con intervento delle forze dell’ordine e panico tra i passanti.

Questa volta è successo in corso Italia dove alcuni passanti hanno notato due persone che si azzuffavano passando dagli insulti alle vie di fatto.

Calci e pugni che hanno ferito uno dei contendenti.

Molti hanno chiamato le forze dell’ordine componendo il numero di emergenza 112 e sul posto è intervenuta anche l’ambulanza che ha soccorso la persona ferita e l’ha trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna dove è stato attribuito il codice giallo.

Indagini in corso per identificare gli altri partecipanti alla rissa e per risalire alle motivazioni dello scontro.