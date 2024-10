Sestri Levante (Genova) – Stava percorrendo il sentiero per Punta Manara quando è scivolata cadendo in un dirupo. Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni della turista straniera soccorsa da vigili del fuoco dopo che i suoi compagni di escursione hanno chiamato i soccorsi componendo il numero di emergenza 118.

Le squadre di soccorso hanno raggiunto la zona ed individuato la donna precipitata nel dirupo e con tecniche alpinistiche hanno raggiunta la ferita prestando i primi soccorsi.

Il medico che accompagnava la squadra ha richiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha velocemente raggiunto il luogo dell’incidente e poi ha caricato a bordo, sollevandola con il verricello, la barella spinale dove era stata bloccata la turista per evitare lesioni alla colonna vertebrale.

L’elicottero è poi volato verso Genova dove la turista è stata ricoverata per diverse lesioni e ferite e alcune fratture.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto e le cause della caduta della turista.