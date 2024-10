Parigi – Colpo di scena nelle indagini per la scomparsa di Anastasia Ronchi, la ragazza di sedici anni che i genitori cercano disperatamente da mesi, anche grazie alla trasmissione Chi l’ha visto, dopo la sua scomparsa da Viareggio.

Una segnalazione arrivata da Parigi, in Francia, ha offerto nuove speranza per la famiglia, ormai disperata e pronta al peggio e la troupe della trasmissione Rai, guidata dalla giornalista genovese Raffaella Griggi, si è recata in tutta fretta nella capitale francese per verificare quanto segnalato da due italiani residenti là.

In effetti la giovane che chiedeva l’elemosina davanti ai supermercati, segnalata come Anastasia, è proprio lei.

La giovane avrebbe raggiunto Parigi con il “compagno” Paul, un senza tetto di 42 anni che la famiglia di lei accusa di plagio e di aver avviato al consumo di droga, ma una volta contattata dall’inviata di Chi l’ha visto avrebbe raccontato una versione diversa dei fatti rispetto alle dichiarazioni dei genitori.

Anastasia avrebbe raccontato di aver seguito volontariamente Paul e di essere in cura per la disintossicazione da cocaina e, soprattutto, accusa i genitori di volerla allontanare dal suo compagno.

Anche Paul ha reso una sua versione dei fatti dichiarando di aver a sua volta avviato un programma di disintossicazione e di avere un progetto di vita con Anastasia che potrebbe culminare con il matrimonio.

Inoltre Paul accuserebbe i genitori di Anastasia, in particolare il padre, di razzismo e di voler segregare la figlia.

A complicare la situazione l’incredibile decisione delle forze dell’ordine francesi che, avvisate della presenza della giovane minorenne, comunque allontanata da casa e che in Italia è attivamente ricercata dalle nostre forze dell’ordine, non hanno deciso di trattenerla neppure quando la troupe di Chi l’ha visto ha spiegato la situazione e messo in contatto i carabinieri di Viareggio.

Anastasia e Paul sono stati rilasciati e si sono dileguati senza che le forze dell’ordine francesi facessero nulla. Secondo le autorità locali, infatti, nessuna comunicazione è stata fatta ufficialmente alla Francia e dunque la giovane è libera di circolare sul territorio francese.

Una situazione incredibile che ha rigettato i genitori della ragazza nella disperazione visto che comunque Anastasia è minorenne ed in compagnia di un uomo che ha più del doppio dei suoi anni e la fa vivere per strada.

Il timore è che i due decidano di allontanarsi ancora da Parigi riportando al punto zero le ricerche per ritrovarli.