Savona – Aveva filmato di nascosto gli incontri intimi con un uomo sposato e con figli con il quale aveva avviato una relazione clandestina e poi lo ha ricattato per farsi consegnare ingenti somme di denaro per non diffondere le immagini.

Una ragazza di 22 anni ed una donna di 31 sono finite in manette, arrestate dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Savona, al termine di una rapida indagine e sono ora accusate di estorsione ai danni di un facoltoso savonese.

E’ stato proprio l’uomo a denunciare la situazione divenuta ormai insostenibile e con continue e crescenti richieste di somme di denaro.

L’uomo ha raccontato agli agenti di subire ricatti delle due donne che minacciano di far arrivare foto e filmati a luci rosse ai familiari ma anche alla Stampa. Per non rivelare la relazione e gli incontri sessuali, le due donne chiedevano somme di denaro sempre crescenti.

All’ultima richiesta l’uomo si è convinto di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare tutto.

In breve gli agenti hanno ricostruito i movimenti delle due donne e le hanno fermate. Sono accusate di estorsione e la 31enne anche di sfruttamento della prostituzione.