Camogli (Genova) – Così come accadrà in Valpolcevera a Genova, anche Camogli nella giornata di martedì 29 ottobre vedrà la sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune delle sue zone. Anche in questo caso, sono previsti disagi e problemi non sono per i cittadini e i residenti, ma anche per diversi commercianti che dovranno limitare, modificare o sospendere la propria attività.

La sospensione dell’erogazione dell’acqua è prevista dal primo pomeriggio alla serata, nello specifico dalle 13:30 alle 22:00. Ecco le vie coinvolte:

• Via Ruffini

• Via Migliaro

• Via Schiaffino

• Calata Castelletto

• Via della Repubblica

• Via Garibaldi

• Via Isola

• Via al Molo

• Piazza Schiaffino

• Piazza Don Bosco

• Piazza Mameli

• Via san Fortunato

• Via Cuneo

• Largo Tristan da Cunha

• Via XX Settembre

• Corso Mazzini dall’incrocio con via Ruffini fino all’altezza dell’incrocio con Via S. Giovanni Bono (civici lato monte)