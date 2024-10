Genova – Indagini in corso per l’incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri in una baracca adibita a deposito presente in via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Multedo che si sono accertati che nella baracca non ci fosse nessuno per poi procedere alle operazioni di spegnimento evitando che le fiamme potessero estendersi al bosco vicino.

Spente le fiamme sono state avviate le prime indagini per risalire alle cause del rogo e ad eventuali responsabilità.

(Foto di Archivio)