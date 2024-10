Genova – Problemi e disagi per residenti e commercianti della Valpolcevera sono previsti per la giornata di martedì 29 ottobre, quando è in programma la sospensione dell’erogazione dell’acqua in diverse vie della zona.

Questa, come comunicato da Iren Acqua, si rende necessaria a causa di alcuni lavori e avrà inizio alle ore 8:00 del mattino andando avanti fino alle ore 21:00. Le vie coinvolte:

• Passo Torbella nel tratto compreso tra Via Rossini e il Torrente Polcevera

• Piazzale Emilio Guerra

• Via Teresio Mario Canepari

• Via Abramo Pongoli

• Via Sidney Sonnino

• Via Sergio Piombelli

• Salita Bersaglio

• Via Liberti

• Via San Bartolomeo della Certosa

• Via Piombino

• Via Garello

• Vie limitrofe

Come detto, oltre che i cittadini che risiedono in queste zone, si prospetta una giornata difficile per molti commercianti che si vedranno costretti a modificare, limitare o sospendere le proprie attività.