Genova – Muggiva disperata dopo la caduta nel dirupo, incapace di risalire il ripido pendio e così i vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, sono intervenuti con l’elicottero per mettere in salvo la mucca e riportarla al suo padrone.

E’ successo ieri pomeriggio a Bavastrelli, immediato entroterra genovese. Il bovino era caduto in una scarpata e fortunatamente illeso, chiedeva soccorso a modo suo.

I pompieri, verificata la situazione e l’impossibilità di procedere diversamente, hanno provveduto ad imbragarlo nella speciale rete da trasporto ed il veterinario lo ha sedato per non spaventarlo.

L’animale è stato poi l’elicottero VF a trasportarlo nel recinto dove lo attendeva il padrone.