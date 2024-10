Vezzano Ligure (La Spezia) – Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente in cui ha perso la vita nella notte un ragazzo di 20 anni.

Il giovane viaggiava in sella al suo scooter con un amico quando si sarebbe scontrato con un’auto in località Bottagna, nel territorio del comune di Vezzano Ligure, nello spezzino.

Gravissime e purtroppo fatali le ferite per il 20enne. All’arrivo dei mezzi di soccorso per lui non c’era più nulla da fare.

Un secondo ragazzo, di 19 anni, è stato soccorso in gravi condizioni e trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea a La Spezia.

Per lui trauma cranico con commozione, lesioni ai polmoni per fratture alle costole e fratture multiple alle gambe.

Sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine che hanno chiuso precauzionalmente la strada per poi avviare le prime verifiche ed accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità di quanto avvenuto.