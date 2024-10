Una nuova ondata di maltempo sta interessando la Liguria facendo scattare l’Allerta Arancione per maltempo, il livello massimo per i temporali, sulla zona di Genova, del Tigullio, di Savona e dello Spezzino.

Allerta Arancione sul levante (Zona C) fino alle 12:00 di oggi, sabato 26 ottobre, a cui seguirà un’allerta gialla.

Su centro e versanti padani (Zone B ed E) di levante l’allerta arancione proseguirà sino alle 15:00 di oggi.

Sul ponente (Zona A) allerta gialla

La Liguria continua ad essere investita da correnti umide meridionali legate alla presenza di una zona di bassa pressione in discesa dall’Atlantico sull’Europa Occidentale che dovrebbe andare lentamente a posizionarsi sul Mediterraneo: l’evoluzione di tale struttura appare però bloccata ad est da un’estesa zona di alta pressione sui Balcani.

Decisiva, ancora una volta, la convergenza tra masse d’aria, ossia fra scirocco e tramontana: lo scontro fra questi due venti di temperature e contenuto di umidità differenti potrà favorire la formazione di fenomeni temporaleschi stazionari o quasi stazionari fino almeno a metà giornata di oggi potranno interessare dapprima il levante e poi il centro della regione.