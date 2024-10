Genova – Si è presentato all’ingresso di due locali di Sampierdarena e poiché non lo lasciavano entrare ha inveito, aggredito persone ferendole con il coltello e ha commesso due rapine. Nottata decisamente agitata quella appena trascorsa per la polizia che alla fine ha individuato ed arrestato un 28enne ora accusato di rapina aggravata lesioni personali, minacce e danneggiamento.

Nella notte ben quattro volanti si sono messe sulle tracce del 28enne che è stato fermato in via Buranello.

La prima segnalazione giunta in sala operativa avvertiva di ragazzo che avrebbe cercato di entrare in un locale di via Sampierdarena e, quando gli è stato impedito l’ingresso avrebbe iniziato ad inveire contro i passanti e con la proprietaria minacciandola di morte e poco dopo avrebbe scagliato contro la vetrata del locale alcune pietre, danneggiandola.

In quel frangente, una persona, che si è avvicinato per calmarlo, è stato aggredito dall’uomo con un coltello a serramanico che lo ha ferito ad una mano e ad una gamba per poi fuggire.

Mentre gli agenti di 4 volanti, giunti sul posto, cercavano il fuggitivo descritto dalla proprietaria del locale, in Sala Operativa giungeva la segnalazione di un’altra rapina perpetrata ai danni del proprietario di un circolo di via Buranello da un soggetto, corrispondente alla descrizione del 28enne.

In particolare, quando il 28enne si era presentato alla porta del locale, all’ennesimo rifiuto di ingresso, ha infilato un piede nella porta per impedirne la chiusura e poi, estratto il coltello, lo ha puntato all’addome del titolare e lo ha rapinato di una banconota da 5 euro che aveva in mano e poi è nuovamente scappato.

Le ricerche dell’uomo sono proseguite per le vie della zona e infine la persona è stata individuata e fermata in via Buranello.

Il giovane, trovato in possesso del coltello e della banconota stropicciata da 5 euro, è stato arrestato e trasferito in carcere, a Marassi.