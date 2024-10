Savona – Seggi regolarmente aperti, domani, anche l’allerta meteo. Il Sindaco ha disposto l’ordinanza di proroga dell’allerta idrogeologica e ha disposto che tutte le sedi dei seggi, compresi quelli ubicati nei plessi scolastici normalmente interessati dalle ordinanze di allerta, rimangano aperti per le sole operazioni di voto. Pertanto le elezioni si svolgeranno regolarmente.

Gli orari e le ubicazioni dei seggi per le votazioni restano invariati

Queste le ultime variazioni delle Allerte meteo e le previsioni per domani, domenica 27 ottobre 2024