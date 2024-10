Liguria – Una forte perturbazione ha interessato in queste ore la Liguria, colpendo in particolar modo le zone tra il ponente genovese e il levante savonese. In questo momento le attenzioni sono concentrate nell’entroterra di Arenzano, dove risulta dispersa una persona da poco più di un’ora.

Pesanti disagi si sono registrati anche alla viabilità, in particolar modo lungo l’Autostrada A10 che ha fatto segnalare diversi allagamenti. Per questo motivo, il tratto compreso tra Arenzano e Varazze è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per diversi minuti.

Adesso l’Autostrada risulta nuovamente percorribile, anche se vengono segnalati ancora allagamenti oltre che quattro chilometri di coda nel tratto compreso tra Celle Ligure ed Arenzano in direzione del capoluogo.