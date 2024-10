Pieve Ligure (Genova) – Un grave incidente si è verificato nella prima serata di ieri, venerdì 25 ottobre, al confine tra i comuni di Pieve Ligure e Bogliasco.

E’ accaduto lungo l’Aurelia e ha visto come protagoniste una macchina e una moto che si sono scontrate. Ad avere la peggio, come accade spesso in queste situazioni, è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote. L’uomo, un 40enne, è stato sbalzato sull’asfalto.

Sul posto sono giunti i soccorsi. I sanitari del 118 hanno prestato le cure alle due persone rimaste ferite: il centauro è stato trasportato all’ospedale San Martino in codice rosso, mentre il conducente della macchina in codice giallo. Oltre all’ambulanza, sul luogo del sinistro stradale sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.