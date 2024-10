Riomaggiore (La Spezia) – Nuovi guai per la Via dell’Amore, inaugurata da poco e già nuovamente alle prese con problemi legati a frane e smottamenti.

Dopo la chiusura per l’incendio di un compressore usato per i lavori, infatti, la celebre passeggiata degli innamorati è stata chiusa per precauzione a causa del maltempo ma resterà chiusa, almeno sino a lunedì 28 ottobre a causa di una frana.

Il cedimento di una rete di contenimento del materiale franoso, infatti, ha liberato un grosso masso che è precipitato sulla nuova “galleria” di copertura e protezione del tracciato e l’ha danneggiata.

Per verificare il livello del danno e mettere nuovamente in sicurezza la Via dell’Amore, quindi, è necessario il passaggio di tecnici specializzati.