Genova – Uno scooter ed una vettura sono andati distrutti a causa di un incendio, la scora notte, in via San Martino, nell’omonimo quartiere genovese.

I vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, sono intervenuti per domare le fiamme ed impedire che l’incendio si propagasse ad altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Scooter e auto, però, sono andati distrutti.

In corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo e non è escluso il gesto di un piromane.