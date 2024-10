Genova – Si è sentito male allo stadio, durante la partita tra Sampdoria e Mantova. E’ successo ad un tifoso soccorso dal servizio sanitario presente allo stadio Luigi Ferraris e poi trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino dove è stato ricoverato per un sospetto attacco cardiaco.

Il malore pochi minuti dopo l’inizio della partita e la paura per la vita del tifoso è stata tanta.

L’ambulanza del 118 ha trasferito l’uomo in ospedale mentre i blucerchiati vincevano il match per 1 a 0.