Proseguirà sino alle 14 di oggi, domenica 27 ottobre, lo stato di Allerta Arancione diramato per Centro e Ponente della Liguria dove, nelle ultime ore, si è concentrata l’ondata di maltempo che da giorni imperversa sulla nostra regione.

In particolare l’allerta arancione prosegue:

Sulla ZONA A (bacini piccoli, medi e grandi di ponente) fino alle 14.00 di oggi per poi passar a Gialla fino alle 16.00

Sulle ZONE B, D (centro e versanti padani di ponente) fino alle 14.00 di oggi

Sul Mar Ligure continuano a formarsi intense strutture temporalesche semi-stazionarie che scaricano enormi quantità di precipitazioni su zone circoscritte che finiscono per riportare danni.

Con l’attenuarsi dei fenomeni, però, non cessa l’emergenza poiché i terreni zuppi d’acqua cedono con smottamenti e frane improvvisi ed occorre mantenere alto il livello di guardia.