Savona – Ancora pesanti disagi e proteste, sull’autostrada A6 Savona – Torino, chiusa nella tratta Ceva – Millesimo in direzione Savona, da ieri sera alle 22 per un movimento franoso.

L’autostrada resterà chiusa oltre le 10 di oggi, domenica 27 ottobre, poiché i sistemi di monitoraggio installati lungo il versante interessato da un movimento franoso alla progressiva chilometrica 86 circa direzione Savona hanno registrato valori anomali a seguito delle ingenti precipitazioni notturne che hanno interessato l’area.

Ricordiamo che in zona l’allerta Arancione per maltempo si chiude alle 14