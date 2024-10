Propata (Genova) – Si è conclusa in tragedia, ieri sera, la cena a base di funghi di una coppia di 44 e 52 anni residente nel comune dell’entroterra genovese.

La coppia ha cucinato i funghi raccolti poco lontano da casa e nella notte la donna, Silvia Rossi, 44 anni è deceduta mentre l’uomo, 52 anni è sopravvissuto solo perché è riuscito a chiamare i soccorsi prima di perdere conoscenza.

E’ stato proprio l’uomo a lanciare l’allarme dopo essersi risvegliato nella notte con atroci dolori allo stomaco e alla pancia.

Accanto a lui, nel letto, la moglie ormai deceduta.

L’uomo ha trovato la forza per chiamare il 118 e ha perso i sensi e all’arrivo dell’ambulanza della Croce Rossa di Torriglia l’uomo era in gravi condizioni ed è stato necessario il trasporto in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino dove è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Nulla da fare, purtroppo, per la donna che è stata trovata ormai priva di vita e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla.

Sono stati prelevati i campioni della cena dei due per cercare di capire cosa abbia ucciso la donna e ridotto in gravissime condizioni l’uomo.

Gli esperti raccomandano di non mangiare funghi dei quali non si sia certi dell’identificazione e di ricorrere agli esperti micologi della Asl che sono a disposizione gratuitamente per le verifiche del caso.