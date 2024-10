Arenzano (Genova) – Anche i subacquei e le imbarcazioni dei carabinieri sono impegnati nelle ricerche di Davide Violin disperso sabato pomeriggio, dopo essere

stato travolto da un rivo in piena.

Oltre al personale impiegato nelle ricerche dal luogo dell’evento a valle (militari della locale Compagnia Carabinieri, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Croce Rossa…), da ieri, in zona foce, stanno operando in ausilio anche la motovedetta dell’Arma unitamente ai subacquei dei carabinieri. Le ricerche in mare sono purtroppo ulteriormente complicate dall’enorme quantità di detriti che ne inficiano la visibilità che risulta al momento scarsa.