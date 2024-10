Arenzano (Genova) – Sono proseguite anche per tutta la scorsa notte le ricerche di Davide Violin, il ristoratore disperso ormai da giorni, travolto dall’ondata di piena del torrente Lissolo in località Terralba.

Nella giornata di ieri i vigili del fuoco hanno ritrovato l’auto completamente schiacciata dalla forza delle acque ma dell’uomo nessuna traccia e questo permette di mantenere accese le speranze.

Da giorni squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino stanno perlustrando ogni angolo del corso del torrente che si riversa nel Lerone e poi arriva al mare.

Ricerche condotte anche con droni e con imbarcazioni in mare.