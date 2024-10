Liguria – Si sono concluse alle 15:00 di questo pomeriggio, lunedì 28 ottobre, le Elezioni regionali in Liguria che sono iniziate nella prima mattinata di ieri, domenica 27 ottobre, andando appunto avanti fino a pochi minuti fa.

Oltre all’attesa per i risultati finali, a tenere banco nelle ultime ore è stata anche la questione legata all’affluenza. Alle 23 di ieri, infatti, risultava aver votato soltanto il 34% degli aventi diritto, con una percentuale in calo del 5% rispetto alle Elezioni regionali del 2020.

Con la chiusura dei seggi, è arrivato anche il dato definitivo sull’affluenza che fa registrare un importante calo rispetto alle Elezioni del 2020. Ad aver votato, infatti, sono stati solamente il 45,95% degli aventi diritto (-7,7%). Si tratta del dato più basso della storia delle Elezioni regionali in Liguria, che per la prima volta scende sotto il 50%. Ecco, di seguito, i dati finali per ogni provincia: