Genova – E’ caduto nel greto del torrente che passa accanto a via Binelle, a San Desiderio ma fortunatamente lontano dalla forte corrente che ingrossa il corso d’acqua in questi giorni ed alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato il numero di emergenza 112.

Movimentato episodio, sulle alture cittadine, dove un uomo, per cause ancora da accertare, è scivolato nel greto di un torrente riportando diverse ferite.

Per fortuna la caduta è avvenuta lontano dall’acqua e così lo sfortunato non è stato trascinato via dalla corrente che in questi giorni è piuttosto forte per effetto del maltempo e delle abbondanti precipitazioni.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza inviata dal 118 insieme all’automedica e i pompieri si sono calati nel corso d’acqua sino a raggiungere il ferito e dopo averlo immobilizzato in una speciale barella lo hanno consegnato al personale medico e paramedico.

L’uomo è stato stabilizzato e poi trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.