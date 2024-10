Savona – Ancora pesanti disagi per automobilisti e trasportatori sull’Autostrada A6 Savona – Torinoa causa della chiusura della tratta Ceva – Millesimo, in direzione Savona, per un movimento franoso che incombe sulla carreggiata

Il tratto autostradale è ancora chiuso dalle ore 21.00 di sabato 26 ottobre poiché i sistemi di monitoraggio installati lungo il versante interessato da un movimento franoso alla progressiva chilometrica 86 continuano a registrare valori superiori alle soglie di allarme a causa della saturazione del terreno aggravata dalle ingenti piogge del fine settimana.

I veicoli provenienti da Torino e diretti verso Savona dovranno obbligatoriamente uscire alla

stazione autostradale di Ceva, seguire le indicazioni per Savona (S.P. 28 bis del Colle di

Nava) con possibilità di rientro alla stazione autostradale di Millesimo