Superata ormai l’ondata di maltempo che ha imperversato sullaLiguria per giorni, la settimana si apre con un periodo più stabile, con cieli più sereni ed escursioni termiche più consone al periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 28 Ottobre 2024

Nuvolosità residua sul ponente regionale dove non si esclude qualche piovasco in esaurimento entro la prima mattinata.

Sul centro-levante cieli poco nuvolosi al mattino, pressochè sereni entro le ore centrali. Nubi basse o banchi di nebbia sui versanti padani del settore centro-occidentale in lieve diradamento mattutino.

Venti deboli dai quadranti settentrionali sotto costa sul settore centro-occidentale. calma di vento sul Levante e sui settori interni

Mare poco mosso o mosso sul Levante, poco mosso o stirato sul centro-ponente

Temperature in diminuzione le minime, specie nei versanti padani. In lieve aumento le massime in costa

Sulla costa temperature minime tra +14/+18°C e massime tra +19/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +7/+15°C e massime tra +14/+19°C