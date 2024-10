Las Vegas – Era in sella al suo scooter quando è stato travolto da un suv. Ha perso la vita così, Giuseppe Gemelli, il 45enne genovese trasferito negli Stati Uniti dal quartiere di Oregina dove era nato.

L’uomo, che in america lavorava da anni nel settore della ristorazione, era divenuto celebre per una attraversata in bicicletta dall’Alaska alla Terra del Fuoco, pedalando per oltre 28mila chilometri raccogliendo fondi per Emergency.

Negli ultimi anni Gemelli aveva lavorato anche per il noto ristorante aperto da Zeffirino a Las Vegas e dove è possibile gustare i piatti tipici della tradizione ligure nella città dei Casinò e del gioco d’azzardo.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine americane, Giuseppe Gemelli era in sella alla sua moto quando un grosso Suv lo ha travolto gettandolo a terra. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era già deceduto.

Nel 2019 l’impresa: partire dal punto più a Nord degli Stati Uniti, in Alaska per arrivare a quello più a sud dell’America del Sud, nella Terra del Fuoco argentina.

Un viaggio organizzato con l’auto finanziamento, con una bicicletta, una tenda e le poche cose che era possibile trasportare.

Lungo il viaggio era possibile donare somme di denaro che venivano destinate – spese escluse – ad Emergency che gestisce ospedali aperti in luoghi del mondo sconvolti da guerre e carestie.