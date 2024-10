Addio a Teri Garr, l’indimenticabile assistente del film Frankenstein Junior. L’attrice americana, candidata al premio Oscar per il suo ruolo in “Tootsie” aveva 79 anni.

Teri aveva recitato accanto a Gene Wilder dando vita al divertentissimo personaggio dell’assistente del dottor Frankenstein e si è spenta oggi nella sua casa di Los Angeles dopo una lunga malattia causata dalla sclerosi multipla.

Figlia di un attore di Broadway e di una ballerina, Teri ha studiato danza e recitazione esordendo sul grande schermo come ballerina in un film con l’intramontabile Elvis Presley.

Nel 74 ottiene la fama mondiale recitando il ruolo di Inga scelta da Mel Brooks per il ruolo di assistente del professor Frankenstein

Meno nota la sua candidatura al Premio Oscar come attrice non protagonista per il ruolo dell’insicura amica di Dustin Hoffman in “Tootsie” (1982) di Sydney Pollack.