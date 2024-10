Arenzano (Genova) – Ancora una notte di ricerche, senza risultati, per Davide Violin, il ristoratore disperso da giorni, travolto dall’onda di piena di un corso d’acqua nella zona di Terralba.

I vigili del fuoco, il soccorso alpino e i volontari della protezione civile sono tornati ad esplorare ogni anfratto del corso d’acqua dove è stata trovata la carcassa dell’auto di Violin, travolta assieme a due altre vetture già ritrovate.

Ricerche anche in mare, alla foce del torrente Lerone e via via, allontanandosi seguendo il senso delle correnti, verso la Francia.

Ore disperate per la famiglia che non smette di sperare che l’uomo possa essere ritrovato ancora in vita.