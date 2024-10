Liguria – Mattinata difficile per automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le Autostrade della Liguria, dove si registrano lunghe code causate per lo più dalla presenza dei cantieri.

Situazione complicata in A7, dove si registrano due chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord a causa dei lavori. Verso sud, invece, coda tra Bolzaneto e il bivio A7/A12 sempre per lavori e un altro chilometro di coda al confine con il Piemonte, tra Vignole Borbera e Isola del Cantone, a causa della presenza di animali sulla carreggiata.

Sono quattro, invece, i chilometri di coda in A10 nel tratto compreso tra Savona e Varazze in direzione del capoluogo: anche in questo caso, la causa sono i cantieri.